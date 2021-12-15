Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением об уходе Руя Витории с поста главного тренера "Спартака".
"Мне без разницы, кто будет следующим тренером "Спартака". Буду ли я доволен, если Зарема будет во главе клуба? От перемены слагаемых сумма не поменяется", - сказал Кафельников.
Напомним, что сегодня Руй Витория ушёл со своего поста. Его заменит итальянский специалист Паоло Ваноли.
Под руководством Руя Витории "Спартак" вышел в 1/8 финала Лиги Европы и занял 9 место в чемпионате России после 18 туров, набрав 23 очка.
Источник: Спорт-Экспресс
Кафельников - об отставке Витории: от перемены слагаемых сумма не поменяется
Евгений Кафельников отреагировал на уход Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.
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