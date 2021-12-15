"Игорь Осинькин ставит нам современный футбол. Пусть это прозвучит амбициозно, но думаю, что "Крылья" могут финишировать в пятерке", - сказал Зиньковский.
Отметим, что на данный момент "Крылья Советов" занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе самарской команды 27 набранных очков.
В нынешнем розыгрыше РПЛ 25-летний Зиньковский провел 18 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
Источник: Матч ТВ
Зиньковский: думаю, что "Крылья" могут финишировать в пятерке
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне.
Фото: "Казанка"