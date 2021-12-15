Как сообщает "Чемпионат" переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии. Сам игрок тоже готов к трансферу.
В нынешнем сезоне Адамов провел за "Урал" 17 матчей и отметился 1 голом. Он перебрался в Екатеринбург в начале этого года из "Ахмата" за сумму около 50 тысяч евро. Сейчас его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 500 тысяч евро.
Также Адамов в октябре впервые получил вызов в сборную России, заменив Илью Самошникова.
СМИ: Адамов из "Урала" близок к переходу в "Локомотив"
Защитник "Урала" Арсен Адамов может перебраться в "Локомотив".
Фото: РПЛ