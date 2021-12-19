Источник: ЦСКА и "Краснодар" претендуют на форварда "Хеккена" Волемарка

Нападающий шведского "Хеккена" Патрик Волемарк может в ближайшее время перебраться в РПЛ.

Фото: ФК "Хеккен"





В текущем сезоне шведского чемпионата Волемарк провел 29 игр, в которых забил 9 мячей и отдал 8 голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt 3.5 млн евро.



Кроме того, на счету Волемарка 2 гола в 2-х матчах за молодежную сборную Швеции.



Источник: Как сообщает источник, клубы просматривают футболиста, как перспективу на следующие сезоны.В текущем сезоне шведского чемпионата Волемарк провел 29 игр, в которых забил 9 мячей и отдал 8 голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt 3.5 млн евро.Кроме того, на счету Волемарка 2 гола в 2-х матчах за молодежную сборную Швеции.Источник: Transfermarkt.ru