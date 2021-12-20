"Я бы продала всех игроков, которых "Локомотив" купил этим летом. Пусть избавляются от Тикнизяна и Едвая. Я не вижу от них никакой пользы. Бека-Бека - это вообще, даже слов нет. Я бы не давала "Локомотиву" деньги на трансферы, пока они не продадут тот мусор, что купили. Когда заработают с продажи этого мусора, вот пусть тогда и покупают", - цитирует Смородскую РБ Спорт.
"Локомотив" ушел на зимний перерыв в РПЛ на 6-м месте в таблице. "Железнодорожники" в 18 матчах набрали 28 очков. В последнем матче перед паузой "Локо" обыграл "Уфу" на своем поле со счетом 2:0.
Подопечные Гисдоля также не смогли выйти в весеннюю стадию еврокубков. "Локомотив" в 6-м туре группового этапа Лиги Европы "Марселю" (0:1) и занял последнее, 4-е место, в группе.
Первый официальный матч в 2022 году "Локо" проведет в феврале с "Краснодаром".
Смородская: я бы не давала "Локомотиву" деньги на трансферы, пока они не продадут тот мусор, что купили
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о текущем положении дел в московском клубе.
Фото: "Чемпионат"