"Лучшим тренером года я назову Сергея Семака, лучшей командой - "Зенит", а лучшим руководителем - Александра Медведева. Логично, что лучшими становятся те, кто идет на первом месте", - цитирует Семина "Матч ТВ".
"Зенит" ушел на зимний перерыв в чемпионате России лидером. В активе сине-бело-голубых 38 очков после 18 туров. Они на 2 очка опережают "Динамо", с которым сыграли вничью в последнем туре перед паузой.
Кроме того, питерцы пробились в 1/16 Лиги Европы, заняв 3-е место в группе ЛЧ с "Ювентусом", "Челси" и "Мальме". Это случилось впервые при тренерстве Семака, до этого "Зенит" два года подряд оставался последним в группе.
По итогам жеребьевки подопечные Семака в 1/16 ЛЕ сыграют с "Бетисом", который занял второе место в своей группе, уступив "Байеру".
Семин: лучшим тренером года я назову Семака, лучшей командой - "Зенит", а лучшим руководителем - Медведева
Бывший главный тренер "Локомотива" рассказал, кого считает лучшими в 2021-м году.
Фото: Российская Газета