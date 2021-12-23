Спиридонов отметил, что Дзюба, вероятно, покинет "Зенит" по окончании нынешнего сезона. По его мнению, Артем может продолжить карьеру в "Ференцвароше", который ранее возглавил бывший наставник сборной России Станислав Черчесов.
"Читал его высказывания про болельщиков, что они неблагодарный народ. Но он так сказал, потому что его ненавидят даже болельщики "Зенита", как и фанаты других команд. Думаю, в "Зените" его дни сочтены - доиграет до мая и уедет к Черчесову в "Ференцварош", - сказал Спиридонов.
Источник: Матч ТВ
Дзюба - о болельщиках: это неблагодарный народ в принципе
Спиридонов: дни Дзюбы в "Зените" сочтены. Он уедет к Черчесову в "Ференцварош"
Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов поделился мнением о будущем форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: РИА Новости