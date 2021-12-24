В контракте игрока с "Крыльями" зафиксирована сумма отступных, она составляет 75 миллионов рублей. При этом, по всей видимости, московскому клубу придется заплатить еще и агентскую комиссию. Аналогичным образом был осуществлен трансфер из "Крыльев" в "Спартак" форварда Александра Соболева. Тогда общая сумма трансфера составила около 4,5 миллиона евро.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Пруцев провел 17 матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: РБ Спорт
Раскрыты финансовые детали потенциальной сделки "Спартака" и "Крыльев" по Пруцеву
Стали известны детали потенциального трансфера полузащитника "Крыльев Советов" Данила Пруцева в "Спартак".
Фото: РПЛ