"Еще раз повторяю, мы никакие слухи такого рода не комментируем. Никакой другой характеристики этому заявлению я дать не могу", - цитирует Медведева "СЭ".
Сегодня появилась информация, что в "Зените" разделились мнения о возможном продлении контракта 33-летнего форварда. В частности самому Медведеву приписывается желание оставить Дзюбу в клубе. При этом Сергей Семак, как сообщал источник, выступает против этого решения.
Ранее СМИ сообщали, что "Зенит" и "Рубин уже ведут переговоры о возможном трансфере Дзюбы этой зимой. Контракт Артема с "Зенитом" истекает по окончании сезона.
В текущем розыгрыше РПЛ Дзюба провел 17 игр, отличившись 10-ю голами и 5-ю ассистами. Прямо сейчас он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая только Гамиду Агаларову из "Уфы". В августе следующего года Дзюбе исполняется 34.
Медведев - о нежелании Семака продлевать контракт с Дзюбой: слухи такого рода не комментируем
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что главный тренер питерцев Сергей Семак выступает против продления контракта Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"