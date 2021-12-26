Журова: на месте футболистов никуда не полетела бы сейчас отдыхать, а уже 2 января была бы на тренировке

Депутат Государственной Думы РФ, Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась на тему отдыха футболистов в теплых странах.

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По окончании 18 тура Российской премьер-лиги, последний матч которого состоялся 13 декабря, отечественный футбольный сезон встал на зимнюю паузу. Игроки клубов РПЛ получили от 3 до 4 недель отпуска, который большинство из них проводит на зарубежных курортах с тропическим климатом. По окончании отпуска в январе 2022 года футболисты вновь соберутся в свои командах и отправятся на зимние межсезонные сборы, на которых будут закладывать фундамент физической и тактической подготовки на 2022 год. - По моему мнению, отправляться футболистам зимой на летний курорт не совсем правильно. Уезжать зимой на летний курорт - безрассудно. Нельзя уезжать зимой в лето. Врачи не рекомендуют это делать во время сезона. Я бы на месте футболистов никуда бы не полетела сейчас отдыхать, а уже 2 января была бы на тренировке до 31 января. У них, видимо, по-другому, - передает слова Журовой " РБ Спорт ".По окончании 18 тура Российской премьер-лиги, последний матч которого состоялся 13 декабря, отечественный футбольный сезон встал на зимнюю паузу. Игроки клубов РПЛ получили от 3 до 4 недель отпуска, который большинство из них проводит на зарубежных курортах с тропическим климатом. По окончании отпуска в январе 2022 года футболисты вновь соберутся в свои командах и отправятся на зимние межсезонные сборы, на которых будут закладывать фундамент физической и тактической подготовки на 2022 год.