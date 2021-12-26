"На чемпионате мира 2018 года Дзюба был в большом порядке и стал именем нарицательным, все кричали, что он герой. Он же был в своё время доволен тем, что его восхваляли, правильно? А сегодня он должен проявлять выдержку. Будь добр терпи критику, ты получаешь за это большие деньги, дорогой мой", - цитирует Ташуева "Спорт уик-энд".
В нынешнем сезоне Дзюба сыграл в 17 матчах РПЛ за "Зенит", в которых забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач. Он занимает 2-е место среди лучших бомбардиров лиги, уступая только Гамиду Агаларову из "Уфы", на счету которого 13 голов.
Контракт 33-летнего форварда с "Зенитом" истекает по окончании сезона. Ранее сообщалось, что о его переходе договаривается казанский "Рубин", который может, как арендовать Дзюбу, так и оформить полноценный трансфер. Отмечалось, что кандидатом на замену Дзюбе является Иван Сергеев из "Крыльев Советов".
Ташуев - о Дзюбе: будь добр, терпи критику, ты получаешь за это большие деньги, дорогой мой
Главный тренер "Чайки" Сергей Ташуев высказал свое мнение о реакции форварда "Зенита" Артема Дзюбы на критику.
Фото: ФК "Зенит"