— Юру я знаю очень хорошо. Никто не поспорит о его уровне мастерства. Юру мы сейчас, конечно, рассматриваем, как одного из кандидатов в нашу команду, — цитирует Габулова Sport24.
38-летний Жирков с лета 2021 года находится без клуба. Последним местом работы защитника был "Зенит" из Санкт-Петербурга. Ранее появилась информация, что Жирков может стать игроком "Нижнего Новгорода".
Сам футболист заявлял, что если не найдут команду зимой, то завершит карьеру.
"Химки" рассматривают возможность подписания контракта с Жирковым
Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов рассказал, что клуб присматривается к защитнику Юрию Жиркову.
Фото: Getty Images