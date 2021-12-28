— Способен ли Сергеев заменить Дзюбу? Боюсь, нет. Это разного плана футболисты. Дзюба сбавил и находится не в лучшей форме, может понизил требования к себе. При всех минусах сегодняшнего Дзюбы, Сергеев не сможет его заменить, — цитирует Канищева "СДзД".
33-летний Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий в 24 матчах во всех турнирах забил 10 голов и отдал шесть голевых передач.
Вчера, 28 декабря, появилась информация, что 26-летний нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев проходит медицинское обследование для "Зенита". Сумма трансфера за игрока может составить 180 миллионов рублей (около 2,2 млн евро).
Широков прокомментировал возможный трансфер Сергеева в "Зенит"
Экс-хавбек "Зенита": при всех минусах сегодняшнего Дзюбы, Сергеев не сможет его заменить
Экс-футболист "Зенита" Александр Канищев прокомментировал возможный трансфер нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева в команду.
Фото: ФК "Зенит"