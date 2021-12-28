— Вполне понятное решение со стороны Дзюбы, в его возрасте нужно играть. Для "Рубина" он отличный вариант, под футбол команды подстроится, если будет нужно, — цитирует Билялетдинова РБК Спорт.
Ранее появилась информация, что 33-летний Дзюба заинтересовал казанский "Рубин", готовый подписать футболиста на зарплату в один миллион евро.
Контракт нападающего с "Зенитом" истекает в конце сезона.
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Ринат Билялетдинов: понятное решение со стороны Дзюбы, в его возрасте нужно играть. Для "Рубина" он отличный вариант
Экс-наставник "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал возможный трансфер в команду форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: РИА Новости