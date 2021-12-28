По сведениям источника, клуб не будет подписывать 25-летнего колумбийского футболиста. Ранее появилась информация, что "Динамо" заплатит за Вилью 10,5 миллионов евро и подпишет с ним контракт на четыре года.
Первую часть Российской Премьер-лиги "Динамо" закончило на втором месте турнирной таблицы, набрав 36 очков в 18 турах. От лидера турнира в лице "Зенита" команда Сандро Шварца отстаёт на два очка.
Источник: СЭ.
Источник: нападающий "Боки Хуниорс" Вилья перейдёт в "Динамо" за 10,5 млн евро
СМИ: "Динамо" не интересен форвард "Боки Хуниорс"
Нападающий "Боки Хуниорс" Себастьян Вилья не интересен московскому "Динамо".
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