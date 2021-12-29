— Что касается Рассказова, то этой осенью на него свалилась чрезмерная критика. Те, кто разбирается в футболе, понимают, что это были не столько его ошибки, сколько командные. Но всем проще было найти козла отпущения, чем проводить глубокий анализ проблем в обороне, — цитируют Мижигуркиса РИА Новости.
23-летний Рассказов — воспитанник "Спартака". За красно-белых в нынешнем сезоне футболист провёл 18 матчей, в которых отметился голевой передачей. Контракт российского защитника истекает в конце сезона, портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.
"Спартак" закончил первую часть РПЛ на девятом месте турнирной таблицы, набрав 23 очка.
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Агент Рассказова: кто разбирается в футболе, понимают, что это были не столько его ошибки, сколько командные
Валериюс Мижигуркис, агент защитника "Спартака" Николая Рассказова, встал на защиту своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"