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Агент Рассказова: кто разбирается в футболе, понимают, что это были не столько его ошибки, сколько командные

Валериюс Мижигуркис, агент защитника "Спартака" Николая Рассказова, встал на защиту своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"
— Что касается Рассказова, то этой осенью на него свалилась чрезмерная критика. Те, кто разбирается в футболе, понимают, что это были не столько его ошибки, сколько командные. Но всем проще было найти козла отпущения, чем проводить глубокий анализ проблем в обороне, — цитируют Мижигуркиса РИА Новости.

23-летний Рассказов — воспитанник "Спартака". За красно-белых в нынешнем сезоне футболист провёл 18 матчей, в которых отметился голевой передачей. Контракт российского защитника истекает в конце сезона, портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.

"Спартак" закончил первую часть РПЛ на девятом месте турнирной таблицы, набрав 23 очка.

Агент рассказал, почему Ломовицкий решил перейти из "Спартака" в "Рубин"



Теги: Спартак Рассказов
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