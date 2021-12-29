— Да это правда, — цитирует Василюка Metaratings.
21-летний Орешкевич до конца 2021 года находился на правах аренды в брестском "Динамо". В 27 матчах во всех турнирах футболист отметился одним голом и четырьмя голевыми передачами.
Контракт футболиста истекает в конце 2021 года, Transfermarkt оценивает Орешкевича в 300 тысяч евро.
СМИ: "Спартак" ищет помощника спортивному директору Каттани
"Рух" подтвердил интерес "Спартака" к полузащитнику Орешкевичу
Спортивный директор "Руха" Роман Василюк подтвердил интерес "Спартака" к полузащитнику клуба Ярославу Орешкевичу.
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