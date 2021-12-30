- Чего хочу пожелать "Спартаку" в 2022 году? Всем крепкого здоровья! - передает слова Рианчо Sport24.
Испанский специалист Рауль Рианчо, работавший в штабе итальянца Массимо Карреры в 2018 году, исполнял обязанности главного тренера красно-белых в период между отставкой Карреры в октябре 2018 года и назначением Олега Кононова в ноябре 2018 года. В декабре 2021 года в "Спартаке" также произошла тренерская замена - португальца Руя Виторию сменил на посту итальянец Паоло Ваноли.
Рианчо: чего хотел бы пожелать "Спартаку"? Всем крепкого здоровья
Бывший и.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, что пожелал бы красно-белым на наступающий 2022 год.
Фото: ФК "Спартак"