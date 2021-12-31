"Дорогие болельщики, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам всем удачи и любви!
От всей души желаю всем болельщикам "Спартака", чтобы 2022 год был полон радости для красно-белых! И, конечно же, желаю чемпионства! С Новым годом, друзья", - сказал Каррера.
Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. По руководством итальянского специалиста московский клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
"Спартак" в таблице РПЛ занимает 9-е место. В 18 матчах "красно-белые" набрали 23 очка. В первой части сезона москвичей возглавлял португалец Руй Витория. Он был отправлен в отставку после заключительного матча 2021 года с "Сочи" (0:3). Новым наставником "Спартака" стал итальянец Паоло Ваноли.
Источник: РБ Спорт
Каррера пожелал болельщикам "Спартака" чемпионства в 2022 году
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поздравил болельщиков с наступающим 2022 годом.
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