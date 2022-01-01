- С этим клубом случилось то, чего никто не мог предположить. Убрали тренера, который и работал нормально, и результат хороший давал, но пришли люди, захотевшие на этом неплохо заработать. И вот они делают свое дело, - цитирует Мостового "Газета.Ru".
Московский "Локомотив" по итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги занимает шестую строчку турнирной таблицы, набрав 28 очков в 18 проведенных матчах. В сентябре был уволен главный тренер "железнодорожников" Марко Николич, с которым красно-зеленые дважды подряд завоевывали медали чемпионата и стали обладателями Кубка России. Его сменил приведенный новым директором по спорту и развитию Ральфом Рангником немецкий наставник Маркус Гисдоль, с которым команда потерпела 6 поражений в 12 матчах во всех турнирах и заняла последнее место в группе Лиги Европы. В конце ноября Рангник покинул "Локомотив", получив предложение стать главным тренером "Манчестер Юнайтед".
Мостовой - о "Локомотиве": с этим клубом случилось то, чего никто не мог предположить
Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию в московском "Локомотиве".
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