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Мостовой - о "Локомотиве": с этим клубом случилось то, чего никто не мог предположить

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию в московском "Локомотиве".
Фото: РИА Новости
- С этим клубом случилось то, чего никто не мог предположить. Убрали тренера, который и работал нормально, и результат хороший давал, но пришли люди, захотевшие на этом неплохо заработать. И вот они делают свое дело, - цитирует Мостового "Газета.Ru".

Московский "Локомотив" по итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги занимает шестую строчку турнирной таблицы, набрав 28 очков в 18 проведенных матчах. В сентябре был уволен главный тренер "железнодорожников" Марко Николич, с которым красно-зеленые дважды подряд завоевывали медали чемпионата и стали обладателями Кубка России. Его сменил приведенный новым директором по спорту и развитию Ральфом Рангником немецкий наставник Маркус Гисдоль, с которым команда потерпела 6 поражений в 12 матчах во всех турнирах и заняла последнее место в группе Лиги Европы. В конце ноября Рангник покинул "Локомотив", получив предложение стать главным тренером "Манчестер Юнайтед".


Теги: Локомотив Мостовой
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