- Как "Спартак" подготовится на зимних сборах, так и сыграют во второй части сезона. Если будет понятная система игры, то, конечно, красно-белые будут у всех выигрывать. Кто бы ни пришел или ушел - основа остается. В этой основе есть много квалифицированных футболистов, - приводит слова Колоскова "РБ Спорт".
Зимнее межсезонье московский "Спартак" встретил на девятой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги, в активе красно-белых 23 набранных очка в 18 сыгранных матчах. В то же время московский клуб пробился в 1/8 финала Лиги Европы благодаря первому месту в одной группе с английским "Лестером", итальянским "Наполи" и польской "Легией". В декабре 2021 года в "Спартаке" сменился главный тренер - вместо 51-летнего португальца Руя Витории готовить красно-белых ко второй части сезона будет 49-летний итальянец Паоло Ваноли.
Колосков: если будет понятная система игры, то "Спартак" будет у всех выигрывать
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал прогноз на игру московского "Спартака" в весенней части сезона.
Фото: "Спорт-Экспресс"