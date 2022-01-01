"Ну вы что, только не в "Рубин". Клуб идет на десятом месте в турнирной таблице. В Лиге конференций они проиграли «рукаву» какому-то. Вот где нонсенс! Самое интересное, что про это никто не говорит, ничего не обсуждает", - сказал Мостовой в интервью "Газета.Ru".
"Рубин" в этом сезоне начал еврокубковую компанию с 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, где его соперником стал польский "Ракув", которому казанцы уступили по итогам двух встреч (0:0; 0:1) и вылетели из турнира.
После 18 туров РПЛ в активе подопечных Леонида Слуцкого 22 очка и 10-е место. Перед наступлением зимнего перерыва они уступили в трех матчах кряду: "Динамо" (2:3), "Нижнему Новгороду" (1:2) и "Крыльям Советов" (0:2).
Мостовой - о возможном трансфере Дзюбы: только не в "Рубин", они проиграли "рукаву" какому-то
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный трансфер форварда "Зенита" Артема Дзюбы в "Рубин".
Фото: ФК "Зенит"