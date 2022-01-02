"Это какая-то новогодняя шутка. Я всегда считал, что "Динамо" стало умным клубом, которое идет в правильном направлении. Зачем Смолов нужен? Он нулевой футболист, думал, он вообще никуда не перейдет и пойдет работать садовником на участке внучки Ельцина – это единственный его путь. Видимо, "Динамо" может взять Федю только для того, чтобы стричь газон на стадионе", - цитирует Селюка "Metaratings".
Сегодня в СМИ появилась информация, что "Динамо" договорилось с "Локомотивом" о трансфере Смолова за небольшую сумму. Сейчас бело-голубые договариваются с нападающим о сумме личного контракта. Соглашение Федора с "Локомотивом" истекает летом. До этого сообщалось, что Смолов хотел бы перебраться в МЛС.
В текущем сезоне на счету Смолова 15 матчей за "Локомотив" в РПЛ, в которых он забил 7 голов. Порталом Transfermarkt его стоимость оценивается в 7 млн евро. В этом году Смолову исполняется 32 года.
Селюк: зачем Смолов нужен "Динамо"? Он нулевой футболист, должен работать садовником на участке внучки Ельцина
Агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о том, что Смолов в ближайшее время перейдет в "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"