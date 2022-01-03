Напомним, ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб может обратиться в компетентные органы, чтобы разобраться в ситуации с агентскими выплатами при переходах Урунова и Кокорина. Эти трансферы были осуществлены, когда Газизов являлся генеральным директором "красно-белых".
Газизов прокомментировал высказывание Федуна. По его словам, при переходах Урунова и Кокорина не было агентских комиссий.
"Просто молчать мне сейчас уже нет смысла. До этого я молчал. Меня грязью обливали, придумывали истории с Уруновым, Кокориным. Я молчал-молчал, смотрел на это всё. По-моему, сейчас уже только ленивый не затронул эту тему. Одни говорят, что я сам у себя купил Урунова. Будто он вещь какая-то. Ни копейки комиссии не было ни на Урунове, ни на Кокорине", - заявил Газизов.
Источник: БИЗНЕС Online
"Я обычный парень из Уфы, которого просто так не сломать". Газизов - о судебном разбирательстве со "Спартаком"
Газизов: при переходах Урунова и Кокорина ни копейки комиссии не было
Бывший гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов высказался о трансферах Остона Урунова и Александра Кокорина в московский клуб.
Фото: "Уфа"