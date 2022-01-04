— Футболисты ["Спартака"] не отрабатывают те деньги, за которые их приобретают. Вообще, я бы не сказал, что тот же «Зенит» обладает какими-то особенными игроками, — приводит слова Гаврилова "РБ Спорт".
Ранее портал Transfermarkt озвучил рыночные стоимости всех клубов РПЛ. Самым дорогой командой стал "Зенит" (179 миллионов евро). "Спартак" (115) — на втором месте. Третье место в рейтинге занимает "Краснодар" (113).
Гаврилов: для чего "Спартак" покупает молодежь, если есть своя академия? Выходит, что они просто тратят деньги
Гаврилов: футболисты "Спартака" не отрабатывают те деньги, за которые их приобретают
Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов оценил тот факт, что красно-белые являются второй командой РПЛ по рыночной стоимости игроков.
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