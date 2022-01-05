По словам Орещука, он не верит в то, что руководство "Краснодара" решит доверить пост наставника команды Николичу. Сербский тренер не ставит футбол, который нравится владельцу клуба Сергею Галицкому, заявил бывший спортивный директор "Динамо".
"Не верю в то, что Марко Николич может возглавить "Краснодар". Сербский специалист не играет в футбол, который нравится Сергею Николаевичу. Тогда уж лучше бы Гончаренко оставили", - заявил Орещук.
Напомним, ранее "Краснодар" объявил об увольнении Виктора Гончаренко с поста наставника команды. СМИ сообщали, что главным кандидатом на вакантную должность является Марко Николич, предыдущим местом работы которого был "Локомотив".
Источник: Матч ТВ
Орещук: не верю в то, что Николич может возглавить "Краснодар"
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук отреагировал на информацию о потенциальном назначении Марко Николича на должность главного тренера "Краснодара".
Фото: РИА Новости