По словам Цорна, Лисаковичем интересуются другие клубы. При этом "Локо" ни с кем не общается по потенциальному трансферу игрока, отметил спортивный директор "железнодорожников".
"Лисакович - игрок "Локомотива" с действующим контрактом. Интерес к нему от других клубов присутствует. Но мы на сегодняшний день ни с кем не общаемся по его переходу", - заявил Цорн.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Локомотив" не заинтересован в продолжении сотрудничества с Лисаковичем. Указывалось, что нынешней зимой клуб постарается отдать игрока в аренду или продать его.
Источник: Матч ТВ
Цорн: к Лисаковичу есть интерес от других клубов, но "Локомотив" ни с кем не общается по его переходу
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Виталия Лисаковича из клуба.
Фото: "Локомотив"