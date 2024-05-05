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Тошич: надеюсь, вернутся времена, когда ЦСКА был самой лучшей и самой сильной командой в РПЛ

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Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич выразил надежду на то, что армейцы вернутся на вершину в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
– Как болельщик я поддерживаю, болею за ЦСКА, надеюсь, что вернутся времена, когда ЦСКА был самой лучшей и самой сильной командой в лиге, — цитирует Тошича ТАСС.

Отметим, что сейчас 37-летний Зоран Тошич является игроком “Ламии”. В составе московского ЦСКА полузащитник выступал с 2010 по 2017 года. Вместе с армейцами сентября трижды становился чемпионом России.

Напомним, московский ЦСКА за 26 матчей в Российской Премьер-Лиге набрал 38 очков. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице.

Тошич ЦСКА
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