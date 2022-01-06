Как сообщает источник, сразу после приезда тренер планирует разобраться тем, кто из футболистов красно-белых отправится на первый сбор, который пройдет с 17 по 29 января в Дубае.
Ваноли официально назначили главным тренером "Спартака" 17 декабря, через два дня после увольнения Руя Витории.
После 18 туров "Спартак" занимает 9-е место в РПЛ, в активе красно-белых 23 очка. Перед Ваноли поставлена задача побороться за попадание в еврокубки.
Источник: "Metaratings"
Источник: Ваноли прилетит в Москву 10-11 января. После этого он определит состав на первый сбор
Новый главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли в ближайшее время прибудет в Москву.
Фото: ФК "Спартак"