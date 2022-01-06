По словам агента, представители московского клуба к нему не обращались.
"Интерес "Динамо"? Я ни с кем не разговаривал", - заявил Валерино.
Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" проявляет интерес к Меркау, но пока не ведет переговоры по трансферу игрока.
Контракт 21-летнего Меркау с "Сан-Лоренсо" рассчитан до конца 2023 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в один миллион евро.
Источник: Спорт-Экспресс
Агент Меркау отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны "Динамо"
Агент Родриго Валерино, представляющий интересы защитника "Сан-Лоренсо" Николаса Фернандеса Меркау, прокомментировал данные об интересе "Динамо" к игроку.
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