Матчи Скрыть

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бавария
22:30
Боруссия МНе начат
П1 1.35X 6.2П2 7.4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бордо
23:00
МарсельНе начат
П1 5.4X 4.5П2 1.58
Сделать ставку

Непомнящий: не считаю, что Сергеева берут в "Зенит" в качестве замены Дзюбе

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о потенциальном переходе форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева в "Зенит".
Фото: РИА Новости
По словам Непомнящего, он не считает, что Сергеева возьмут, чтобы он заменил в составе "Зенита" Артема Дзюбу. Пока Сергеев уступает Дзюбе в классе, отметил тренер.

"Я не считаю, что он будет вместо Артема. По мне, так Дзюба пока превосходит Сергеева: и по опыту, и по умению взаимодействовать с партнерами. Последний просто потенциально возможный игрок для зенитовской атаки. Даже если "сине-бело-голубые" подпишут форварда из "Крыльев", то я не уверен, что ему сразу найдется место в составе", - заявил Непомнящий.

Напомним, ранее сообщалось, что "Зенит" вскоре, вероятно, оформит трансфер Сергеева из "Крыльев". При этом СМИ также опубликовали данные о том, что Дзюба может покинуть петербургский клуб. Говорилось об интересе "Рубина" к игроку.

Источник: Спорт уик-энд


Теги: Непомнящий Сергеев Дзюба Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

СМИ: агент полузащитника "Лилля" Языджи 8 января прибудет в Москву для переговоров с ЦСКА
Гендиректор "Зенита" рассказал, где Маммана продолжит карьеру
"Барселона" в 1/8 финала Кубка Испании сыграет с "Атлетиком", "Реал" - с "Эльче", "Валенсия" - с клубом третьей лиги
Старший тренер сборной России U17: Федорущенко из лондонского "Арсенала" хочет попасть к нам, хоть и играл за Колумбию 1
Семшов: игра на несколько фронтов "Зениту" не помешает - поможет и физически, и морально
"Рубин" объявил об уходе полузащитника Сайто в "Гамба Осака"
Радимов назвал тройку будущих призеров чемпионата России 1
Лацевич: Филиппа помню немотивированным, слабо тренировался в "Динамо". В "Вольфсбурге" - другой человек
Радимов: "Динамо" хорошо провело первую часть сезона. Но "Зенит" является фаворитом в борьбе за чемпионство 1
L'Equipe включил владельца "Монако" Рыболовлева в топ-30 людей, влияющих на французский футбол
"Зенит" объявил об уходе защитника Мамманы 11
Агент Кухты: ведем переговоры по личному контракту Яна, клубы уже договорились. Думаю, сегодня "Локомотив" его объявит 1
Лацевич: Хохлов никогда не подчинялся приказам ставить кого-то в состав
"Зенит" назвал соперников по товарищеским матчам на февральском тренировочном сборе
Источник: "Астон Вилла" и "Барселона" договорились об условиях аренды Коутиньо
Приоритетом "МЮ" в зимнее трансферное окно стало подписание Невеша
Непомнящий: не считаю, что Сергеева берут в "Зенит" в качестве замены Дзюбе 1
Триппьер стал первым трансфером "Ньюкасла" при новых владельцах клуба
Каттани имел три предложения по работе за месяц до подписания контракта со "Спартаком" 1
Воспитанник "Динамо" Лацевич: в Европе Захарян будет еще сильнее
Непомнящий: если говорить объективно, в РПЛ у "Зенита" нет конкурентов в нынешнем сезоне
"Все на мате, постоянно ругань, через каждое слово". Воспитанник "Динамо" раскритиковал стиль общения Широкова 4
"МЮ" определился с приоритетной трансферной целью на лето
Малафеев: "Зенит" по игре заслуживал большего, чем третье место в группе Лиги чемпионов 5
Спаллетти высказался о результате матча "Наполи" с "Ювентусом"
Оганесян прокомментировал информацию об интересе "Краснодара" к Арвеладзе и Маршу 2
Главный редактор Footmercato оценил вероятность трансфера Азмуна в "Лион" 2
Оганесян: Смолов готов пойти на уменьшение зарплаты ради трансфера в "Динамо". Это говорит о высокой мотивации 6
Роналду может уйти из "МЮ", если его не устроит выбор нового тренера
Оганесян: Дзюба недостоин носить футболку "Динамо". Ему дорога в "Спартак", там интриг хватает 22
Все новости
-