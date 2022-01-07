По словам Непомнящего, он не считает, что Сергеева возьмут, чтобы он заменил в составе "Зенита" Артема Дзюбу. Пока Сергеев уступает Дзюбе в классе, отметил тренер.
"Я не считаю, что он будет вместо Артема. По мне, так Дзюба пока превосходит Сергеева: и по опыту, и по умению взаимодействовать с партнерами. Последний просто потенциально возможный игрок для зенитовской атаки. Даже если "сине-бело-голубые" подпишут форварда из "Крыльев", то я не уверен, что ему сразу найдется место в составе", - заявил Непомнящий.
Напомним, ранее сообщалось, что "Зенит" вскоре, вероятно, оформит трансфер Сергеева из "Крыльев". При этом СМИ также опубликовали данные о том, что Дзюба может покинуть петербургский клуб. Говорилось об интересе "Рубина" к игроку.
Источник: Спорт уик-энд
Непомнящий: не считаю, что Сергеева берут в "Зенит" в качестве замены Дзюбе
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о потенциальном переходе форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева в "Зенит".
Фото: РИА Новости