Напомним, накануне появилась информация, что Зайнутдинов не выходит на связь.
"Зайнутдинов уже на связи, сегодня я смог с ним поговорить, так что все в порядке. Да, он находится в Казахстане, но беспокоиться не о чем, все хорошо", - приводит слова Новикова Sport24.
В Казахстане с начала 2022 года продолжается политический кризис. В крупных городах республики проходят массовые протесты. Несколько дней в стране не работали интернет и мобильная связь.
Полузащитник Бахтиер Зайнутдинов в текущем сезоне провел 16 матчей за ЦСКА во всех турнирах, на его счету 3 забитых мяча. Его контракт с "армейцами" рассчитан до лета 2025 года. В общей сложности за московский клуб он сыграл 41 матчей и забил 4 гола.
Агент: Зайнутдинов находится в Казахстане, но беспокоится не о чем, все хорошо
Агент Евгений Новиков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, рассказал, что пообщался с футболистом.
Фото: ПФК ЦСКА