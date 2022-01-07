СМИ: полузащитник "Олимпа-Долгопрудного" поедет на сбор с "Химками"

По данным источника, 20-летний нигерийский хавбек "Олимпа-Долгопрудного" Николас Анвон Лоуренс отправится на первый сбор с "Химками" и может заключить с ними контракт.

Фото: РПЛ





В текущем сезоне на счету Лоуренса 23 матча за свой клуб во всех турнирах и одна результативная передача.



Источник: 20-летний хавбек "Олимпа-Долгопрудного" Николас Анвон Лоуренс может стать игроком "Химок", сообщают СМИ. По данным источника, нигерийский футболист отправится вместе с красно-черными на первый межсезонный сбор. По итогам его тренировочной работы может быть принято решение о подписании контракта.В текущем сезоне на счету Лоуренса 23 матча за свой клуб во всех турнирах и одна результативная передача.Источник: Metaratings.ru