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СМИ: Лисакович хочет продолжить карьеру в зарубежном чемпионате

Форвард "Локомотива" Виталий Лисакович рассматривает варианты продолжения карьеры за рубежом.
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, футболист находится в поисках клуба за пределами России, но пока не получил соответствующих предложений. Ранее сообщалось, что клуб предложил его услуги тульскому "Арсеналу".

Лисакович выступает за "железнодорожников" с 2020-го года. В нынешнем сезоне форвард сыграл в 15 матчах РПЛ, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

По оценке портала Transfermarkt текущая стоимость Лисаковича составляет 1,5 млн евро. Его контракт с клубом действует до 2024-го года.

Источник: "Матч ТВ"


Теги: Лисакович Локомотив Российские трансферы
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