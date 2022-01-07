Как сообщает источник, футболист находится в поисках клуба за пределами России, но пока не получил соответствующих предложений. Ранее сообщалось, что клуб предложил его услуги тульскому "Арсеналу".
Лисакович выступает за "железнодорожников" с 2020-го года. В нынешнем сезоне форвард сыграл в 15 матчах РПЛ, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.
По оценке портала Transfermarkt текущая стоимость Лисаковича составляет 1,5 млн евро. Его контракт с клубом действует до 2024-го года.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: Лисакович хочет продолжить карьеру в зарубежном чемпионате
Форвард "Локомотива" Виталий Лисакович рассматривает варианты продолжения карьеры за рубежом.
Фото: РПЛ