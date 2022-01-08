Источник: Языджи переходит в ЦСКА с опцией обязательного выкупа

Полузащитник "Лилля" Юсуф Языджи в ближайшее время станет игроком ЦСКА

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Как сообщает источник, все стороны сделки достигли договоренности. В ближайшее время ожидается официальное объявление об аренде полузащитника с опцией обязательного выкупа.



Футболист играет на позиции атакующего полузащитника. В прошлом году ему исполнилось 24 года. На его счету более 30 матчей за сборную Турции.



Языджи выступает за "Лилль" с 2019 года, перейдя из "Трабзонспора" за 17,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне полузащитник в 21 матче отметился одним голом и одной голевой передачей. Контракт игрока истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает Языджи в 15 миллионов евро.



Источник: Star