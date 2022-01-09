Ранее МИ сообщили, что коронавирусом в грозненском клубе заболели 2 футболиста - защитник Нижич и нападающий Себаи. Агент ивуарийского форварда Дмитрий Селюк подтвердил, что игрок заразился коронавирусом.
"Да, ребята приболели во время отпуска у себя на родине. Они подъедут на сборы, как только тесты дадут отрицательный результат. Остальные футболисты здоровы, только Себаи и Нижич приболели. Признаков и симптомов у них нет", - сказал Хаджиев.
"Ахмат" на зимнюю паузу ушел на 7-м месте в таблице РПЛ. Грозненцы в 18 матчах набрали 27 очков. Первый официальный матч в 2022 году подопечные Талалаева проведут 27 февраля. На своем поле "Ахмат" примет "Уфу". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Источник: "СЭ"
Агент нападающего "Ахмата" Себаи прокомментировал информацию о коронавирусе у игрока
В "Ахмате" рассказали о состоянии здоровья футболистов, заболевших коронавирусом
Пресс-атташе "Ахмата" Казбек Хаджиев прокомментировал состояние здоровья футболистов грозненского клуба Зорана Нижича и Сенина Себаи.
Фото: РФК "Ахмат"