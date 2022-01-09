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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Райо Вальекано
0 - 1 0 1
Бетис2 тайм
П1 4X 2.88П2 2.1
Севилья
18:15
ХетафеНе начат
П1 1.62X 3.6П2 7
Осасуна
20:30
КадисНе начат
П1 1.66X 3.75П2 5.8
Алавес
20:30
АтлетикНе начат
П1 4.2X 3.35П2 2
Вильярреал
23:00
АтлетикоНе начат
П1 2.85X 3.15П2 2.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Венеция
0 - 3 0 3
МиланЗавершен
Эмполи
1 - 2 1 2
Сассуоло1 тайм
П1 8X 4П2 1.44
Наполи
18:30
СампдорияНе начат
П1 1.43X 4.9П2 7.2
Удинезе
18:30
АталантаНе начат
П1 5.2X 4.3П2 1.63
Дженоа
20:30
СпецияНе начат
П1 2.19X 3.2П2 3.7
Рома
20:30
ЮвентусНе начат
П1 3.45X 3.25П2 2.27
Интер
22:45
ЛациоНе начат
П1 1.39X 5.2П2 7.8
Верона
22:45
СалернитанаНе начат
П1 1.36X 5.4П2 8.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Герта
17:30
КёльнНе начат
П1 2.7X 3.4П2 2.55
Бохум
19:30
ВольфсбургНе начат
П1 3.4X 3.25П2 2.27

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брест
0 - 3 0 3
НиццаЗавершен
Метц
0 - 0 0 0
Страсбур1 тайм
П1 5.5X 3.5П2 1.67
Монпелье
Перенесён
Труа
Клермон
0 - 0 0 0
Реймс1 тайм
Нант
19:05
МонакоНе начат
П1 3.85X 3.45П2 2.03
Лион
22:45
ПСЖНе начат
П1 3.55X 3.95П2 1.98
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Агент нападающего "Ахмата" Себаи прокомментировал информацию о коронавирусе у игрока

Дмитрий Селюк, агент форварда "Ахмата" Сенина Себаи, подтвердил, что его клиент сдал положительный тест на коронавирус.
Фото: РФК "Ахмат"
Ранее СМИ сообщили, что коронавирусом в грозненском клубе заболели защитник Зоран Нижич и нападающий Сенин Себаи.

"Да, это правда. Тест перед вылетом дал положительный результат. Сначала подумали, что он просто простудился, но оказалось, что это коронавирус. Себаи чувствует себя нормально. Надеюсь, что он быстро поправится", - приводит слова Селюка Metaratings.

Нападающий Сенин Себаи перешел в "Ахмат" в прошлом году из "Химок". В текущем сезоне 28-летний ивуариец провел 11 матчей во всех турнирах за грозненский клуб, в которых забил 2 гола и стал автором 2 результативных передач. Контракт Себаи с "Ахматом" рассчитан до 30 июня 2022 года.

СМИ: два футболиста "Ахмата" заразились коронавирусом


Теги: Себаи Ахмат Селюк
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