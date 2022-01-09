Агент нападающего "Ахмата" Себаи прокомментировал информацию о коронавирусе у игрока

Дмитрий Селюк, агент форварда "Ахмата" Сенина Себаи, подтвердил, что его клиент сдал положительный тест на коронавирус.

Фото: РФК "Ахмат"





"Да, это правда. Тест перед вылетом дал положительный результат. Сначала подумали, что он просто простудился, но оказалось, что это коронавирус. Себаи чувствует себя нормально. Надеюсь, что он быстро поправится", - приводит слова Селюка



Нападающий Сенин Себаи перешел в "Ахмат" в прошлом году из "Химок". В текущем сезоне 28-летний ивуариец провел 11 матчей во всех турнирах за грозненский клуб, в которых забил 2 гола и стал автором 2 результативных передач. Контракт Себаи с "Ахматом" рассчитан до 30 июня 2022 года.



СМИ: два футболиста "Ахмата" заразились коронавирусом Ранее СМИ сообщили, что коронавирусом в грозненском клубе заболели защитник Зоран Нижич и нападающий Сенин Себаи."Да, это правда. Тест перед вылетом дал положительный результат. Сначала подумали, что он просто простудился, но оказалось, что это коронавирус. Себаи чувствует себя нормально. Надеюсь, что он быстро поправится", - приводит слова Селюка Metaratings Нападающий Сенин Себаи перешел в "Ахмат" в прошлом году из "Химок". В текущем сезоне 28-летний ивуариец провел 11 матчей во всех турнирах за грозненский клуб, в которых забил 2 гола и стал автором 2 результативных передач. Контракт Себаи с "Ахматом" рассчитан до 30 июня 2022 года.