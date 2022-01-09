"Если мы говорим об усилении, то я думаю, что три игрока будет достаточно. В ЦСКА сейчас есть молодые игроки. Почему вокруг них не сделать костяк? Вот в этом и вопрос. Ты не можешь даже качественному футболисту, очень хорошему, привить отношение", - сказал Березуцкий.
Напомним, ЦСКА в ближайшее время должен объявить о трансфере правого вингера Хесуса Медины, контракт которого с "Нью Йорк Сити" истек в начале года. Также сообщалось, что клуб близок к аренде атакующего полузащитника Юсуфа Языджи из "Лилля".
ЦСКА ушел на зимнюю паузу в РПЛ 4-м, набрав 30 очков в 18 встречах. В первом матче после перерыва "армейцам" предстоит московское дерби со "Спартаком". Встреча состоится 25 февраля.
Источник: инстаграм Нобеля Арустамяна
Березуцкий: три новых игрока будет достаточно для усиления ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о трансферной компании "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА