Агент Языджи прокомментировал информацию о том, что игрок согласился на переход в ЦСКА

Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника "Лилля" Юсуфа Языджи, опроверг слухи о том, что футболист уже дал согласие на переход в московский клуб.

Фото: Getty Images





Ранее турецкий журналист, приближенный к футболисту, заявил, что игрок принял предложение



Языджи провел 15 матчей в Лиге 1 в этом сезоне, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Он играет за "Лилль" с 2019-го года. До этого футболист выступал за "Трабзонспор". Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего атакующего полузащитника в 15 млн евро.



Сообщалось, что "армейцы" арендуют турка с правом выкупа за 6 млн евро.





"Информация, что наша сторона и клуб договорились? Нет, это не так", - цитирует Чебеджи "СЭ" Ранее турецкий журналист, приближенный к футболисту, заявил, что игрок принял предложение ЦСКА Языджи провел 15 матчей в Лиге 1 в этом сезоне, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Он играет за "Лилль" с 2019-го года. До этого футболист выступал за "Трабзонспор". Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего атакующего полузащитника в 15 млн евро.Сообщалось, что "армейцы" арендуют турка с правом выкупа за 6 млн евро.