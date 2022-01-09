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Агент Языджи прокомментировал информацию о том, что игрок согласился на переход в ЦСКА

Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника "Лилля" Юсуфа Языджи, опроверг слухи о том, что футболист уже дал согласие на переход в московский клуб.
Фото: Getty Images
"Информация, что наша сторона и клуб договорились? Нет, это не так", - цитирует Чебеджи "СЭ".

Ранее турецкий журналист, приближенный к футболисту, заявил, что игрок принял предложение ЦСКА.

Языджи провел 15 матчей в Лиге 1 в этом сезоне, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Он играет за "Лилль" с 2019-го года. До этого футболист выступал за "Трабзонспор". Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего атакующего полузащитника в 15 млн евро.

Сообщалось, что "армейцы" арендуют турка с правом выкупа за 6 млн евро.




Теги: Языджи ЦСКА Лилль Российские трансферы
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