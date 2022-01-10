Ранее в СМИ появилась информация, что Василий в ближайшее время присоединиться к "армейцам".
"Информации о моем возвращении в ЦСКА можно будет поверить в тот момент, когда на армейском сайте появится моя фотография с Романом Юрьевичем Бабаевым", - цитирует Березуцкого "Матч ТВ".
Василий Березуцкий был ассистентом Виктора Гончаренко в "Краснодаре". Он покинул "быков" вместе с белорусским специалистом в начале января. Березуцкий уже входил в тренерский штаб ЦСКА с августа 2020 по апрель 2021 года.
В составе ЦСКА Василий Березуцкий провел 531 матч, в которых забил 14 голов и отдал 20 результативных передач.
Василий Березуцкий может войти в тренерский штаб ЦСКА в ближайшее время
Василий Березуцкий сообщил, когда он вернется в ЦСКА
Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий заявил что считает преждевременной информацию о возвращении в московский клуб в качестве помощника главного тренера Алексея Березуцкого.
Фото: РПЛ