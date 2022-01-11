"В 11-м классе я забил тот гол "Динамо". Вспоминаю, какое огромное количество эмоций тогда получил. Не мог поверить, что будет возможность забить и принести важные в то время очки. И да, в школу я на следующий день действительно пошёл: на два урока, а потом – на тренировку", - цитирует Скроботова "Чемпионат".
В апреле 2018-го года Скроботов, которому тогда было 17 лет, дебютировал за "Зенит". В своем втором матче за питерцев он вышел на 88-й минуте на замену в матче с "Динамо" (2:1) и в компенсированное ко второму тайму время забил победный гол своей команды.
После этого Скроботов сыграл еще два матча за "Зенит", но в 2019-м году получил разрыв крестообразных связок колена. После восстановления зимой 2020-го года травма повторилась. В итоге Скроботов не играл больше 2-х лет.
В нынешнем сезоне на счету защитника 13 матчей за "Зенит-2", в которых он не отличался результативными действиями.
Защитник "Зенита" Скроботов: в 11-м классе забил "Динамо", а на следующий день пошел в школу
Защитник "Зенита" Илья Скроботов рассказал, как раньше совмещал школу с футболом.
Фото: ФК "Зенит"