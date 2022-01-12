Селюк: лимит в России нужно отменять, это ни у кого не вызывает сомнений

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о потенциальном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

Фото: "Инсайдеры"





Селюк в своем комментарии поддержал ослабление лимита на легионеров. По его словам, в России нужно поэтапно отменять лимит.



"То, что лимит в России нужно отменять - не обсуждается. Это ни у кого не вызывает сомнений. Думаю, что это нужно делать поэтапно, и как раз эти варианты подходят для этого. Мне нравится идея с 13 иностранцами в заявке", - заявил Селюк.



Источник: Ранее СМИ сообщили, что в РПЛ могут изменить формат лимита на иностранных игроков. Указывалось, что рассматриваются два варианта: 12 легионеров в заявке с ограничением их числа на поле - максимум 8 иностранцев, а также 13 легионеров в заявке без ограничения их числа на поле. Сейчас в российской Премьер-Лиге можно внести в заявку восемь легионеров.Селюк в своем комментарии поддержал ослабление лимита на легионеров. По его словам, в России нужно поэтапно отменять лимит."То, что лимит в России нужно отменять - не обсуждается. Это ни у кого не вызывает сомнений. Думаю, что это нужно делать поэтапно, и как раз эти варианты подходят для этого. Мне нравится идея с 13 иностранцами в заявке", - заявил Селюк.Источник: РБ Спорт