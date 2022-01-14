"Понсе и Маслов пока будут работать индивидуально. Понсе будет выполнять реабилитацию на поле, Маслов - тоже. По Понсе - планируем, что это 2-3 недели. Но посмотрим, как он будет реагировать на поле, потому что операция на колене - своеобразная проблема", - сказал Чернов.
Напомним, нападающий Эсекьель Понсе получил травму в матче группового этапа Лиги Европы с "Наполи" (3:2). В октябре сообщалось, что аргентинец пропусти 3 месяца после операции на мениске. Сегодня игроки "Спартака" прошли медосмотр перед началом зимних сборов.
Форвард Эсекьель Понсе перешел в "Спартак" летом 2019 года из "Ромы". В текущем сезоне 24-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах, на его счету 4 забитых мяча и 1 голевая передача. Контракт аргентинца с "красно-белыми" рассчитан до 30 июня 2024 года.
Источник: Матч ТВ
Нападающий "Спартака" Понсе должен вернуться в общую группу через 2-3 недели
Врач "Спартака" Глеб Чернов рассказал, когда форвард команды Эсекьель Понсе должен будет приступить к тренировкам в общей группе.
Фото: ФК "Спартак"