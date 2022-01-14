Терюшков: я за запрет легионеров в РПЛ. Новый лимит ни к чему хорошему не приведет

Член наблюдательного совета "Химок", депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

Фото: ТАСС





"Целью любого чемпионата является формирование национальной сборной, а новый лимит ни к чему хорошему не приведет. Нужно давать дорогу нашим молодым футболистам, которые, к сожалению, не могут в силу ряда обстоятельств и контрактных обязательств иметь достаточное игровое время. Я в принципе за запрет легионеров в нашем чемпионате", - сказал Терюшков.



Напомним, сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "8+17" т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. При этом все иностранные футболисты из заявки могут одновременно находиться на поле.



"Химки" занимают последнее, 16-е место в РПЛ. Зимой клуб подписал двух российских футболистов - полузащитника Павла Мамаева и защитника Юрия



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Источник: со следующего сезона команды РПЛ смогут включать в заявку 13 легионеров Ранее появилась информация, что со следующего сезона клубы РПЛ смогут включать в заявку 13 легионеров. Одновременно на поле может находится не более 8 иностранцев."Целью любого чемпионата является формирование национальной сборной, а новый лимит ни к чему хорошему не приведет. Нужно давать дорогу нашим молодым футболистам, которые, к сожалению, не могут в силу ряда обстоятельств и контрактных обязательств иметь достаточное игровое время. Я в принципе за запрет легионеров в нашем чемпионате", - сказал Терюшков.Напомним, сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "8+17" т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. При этом все иностранные футболисты из заявки могут одновременно находиться на поле."Химки" занимают последнее, 16-е место в РПЛ. Зимой клуб подписал двух российских футболистов - полузащитника Павла Мамаева и защитника Юрия Жиркова Источник: Sport24