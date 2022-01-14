Ранее появилась информация, что со следующего сезона клубы РПЛ смогут включать в заявку 13 легионеров. Одновременно на поле может находится не более 8 иностранцев.
"Целью любого чемпионата является формирование национальной сборной, а новый лимит ни к чему хорошему не приведет. Нужно давать дорогу нашим молодым футболистам, которые, к сожалению, не могут в силу ряда обстоятельств и контрактных обязательств иметь достаточное игровое время. Я в принципе за запрет легионеров в нашем чемпионате", - сказал Терюшков.
Напомним, сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "8+17" т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. При этом все иностранные футболисты из заявки могут одновременно находиться на поле.
"Химки" занимают последнее, 16-е место в РПЛ. Зимой клуб подписал двух российских футболистов - полузащитника Павла Мамаева и защитника Юрия Жиркова.
Источник: Sport24
Источник: со следующего сезона команды РПЛ смогут включать в заявку 13 легионеров
Терюшков: я за запрет легионеров в РПЛ. Новый лимит ни к чему хорошему не приведет
Член наблюдательного совета "Химок", депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
Фото: ТАСС