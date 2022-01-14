Сегодня футболисты выполняли тестовые беговые занятия, занимались общей физической подготовкой.
По индивидуальной программе работает полузащитник петербуржцев Вендел, с ограничениями тренируется нападающий Сердар Азмун. Небольшие проблемы у Малкома, бразилец занимается в общей группе, но под наблюдением врачей "Зенита". Все остальные игроки "сине-бело-голубых" здоровы.
Во время сбора в ОАЭ "Зенит" проведет три товарищеских матча - 19 января с командой "Эмирейтс", 22 января подопечные Семака сыграют с болгарским "Ботевом", а 25 января соперником петербуржцев станет словацкая "Жилина".
Источник: Bobsoccer
Полузащитник "Зенита" Вендел работает по индивидуальной программе на сборе в Дубае
Петербургский "Зенит" начал первый тренировочный сбор в ОАЭ.
Фото: ФК "Зенит"