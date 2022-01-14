Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брайтон
23:00
Кристал ПэласНе начат
П1 2.08X 3.35П2 3.85

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Боруссия Д
22:30
ФрайбургНе начат
П1 1.47X 5П2 6

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ницца
23:00
НантНе начат
П1 1.7X 3.8П2 5.4
Сделать ставку

Полузащитник "Зенита" Вендел работает по индивидуальной программе на сборе в Дубае

Петербургский "Зенит" начал первый тренировочный сбор в ОАЭ.
Фото: ФК "Зенит"
Сегодня футболисты выполняли тестовые беговые занятия, занимались общей физической подготовкой.

По индивидуальной программе работает полузащитник петербуржцев Вендел, с ограничениями тренируется нападающий Сердар Азмун. Небольшие проблемы у Малкома, бразилец занимается в общей группе, но под наблюдением врачей "Зенита". Все остальные игроки "сине-бело-голубых" здоровы.

Во время сбора в ОАЭ "Зенит" проведет три товарищеских матча - 19 января с командой "Эмирейтс", 22 января подопечные Семака сыграют с болгарским "Ботевом", а 25 января соперником петербуржцев станет словацкая "Жилина".

Источник: Bobsoccer


Теги: Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Семак: Сергеев необходим "Зениту" для ротации и конкуренции
Соболев - о Витории: мне этот тренер нравился
Семак рассказал о состоянии Вендела и Малкома 1
Соболев ответил на вопрос, поступили ли ему предложения от европейских клубов
В "Лионе" высказались о потенциальном приобретении Азмуна
Каттани: Рассказов - первый, с кем я проведу индивидуальную беседу 3
Чепзанович покинул пост тренера "Спартака" по физподготовке
СМИ: Жиго покинет "Спартак" из-за суда с бывшей женой 7
Каттани: хочу, чтобы "Зенит" сбросила с трона правильная команда 10
Самедов - о лимите: почему низкосортные иностранцы должны ехать к нам и занимать места русских футболистов? 14
"Жиго зимой точно никуда не уйдет". Каттани высказался о будущем француза в "Спартаке" 1
Каттани: надеюсь, со мной "Спартак" станет чемпионом. Мы вернемся на вершину 1
Каттани анонсировал две хорошие новости для "Спартака" в ближайшие дни 10
Каттани: Тиль проводит великолепный сезон. Я был бы рад, если бы Гус сейчас играл в "Спартаке" 1
Спортдиректор "Спартака" Каттани прокомментировал ситуацию с перебором легионеров в составе клуба 2
Каттани: когда в прошлом году ко мне обратился "Спартак", я подготовил список игроков, которых нужно купить 1
"Спартак" представил всех новичков на пресс-конференции спортивного директора Каттани
Григорий Иванов: если Шатов захочет поехать на сборы с "Уралом", то мы его с удовольствием возьмем
Полузащитник "Зенита" Вендел работает по индивидуальной программе на сборе в Дубае
ФИФА представила рейтинг стран по сумме расходов на трансферы в 2021 году, Россия - восьмая 9
Шатов может отправиться на сбор с "Уралом" 2
Бакаев ответил на вопрос о своем будущем 3
Николсон и Хлусевич в «Спартаке», Ломовицкий в «Рубине», Мамаев и Жирков в «Химках». Зимние трансферы РПЛ (2 часть) 2
Источник: новичок "Спартака" Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки на матчи отбора ЧМ-2022 9
Гаврилов: даже не знаю, кто такой Каттани 6
Терюшков: я за запрет легионеров в РПЛ. Новый лимит ни к чему хорошему не приведет 17
Нападающий "Спартака" Понсе должен вернуться в общую группу через 2-3 недели
"Уфа" вышла из переговоров по трансферу защитника "Краснодара" Стоцкого
Врач "Спартака": Жиго приболел, но это точно не коронавирус
"Аякс" объявил об уходе вингера Нереса в донецкий "Шахтер" 4
Все новости
-