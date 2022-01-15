По словам Иванова, через некоторое время клуб решит, подписывать ли контракт с Шатовым.
"Шатов будет тренироваться с нами, потом будем решать", - заявил президент "Урала".
Отметим, что 31-летний Шатов начинал нынешний сезон в "Рубине". По ходу сезона он расторг контракт с казанским клубом и приостановил карьеру. В нынешнем розыгрыше РПЛ Шатов принял участие в трех матчах и не отличился результативными действиями.
Напомним, что Шатов уже выступал за "Урал". В этом клубе он начал свою профессиональную карьеру.
Источник: Sport24
В "Урале" подтвердили, что Шатов может подписать контракт с клубом
Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что полузащитник Олег Шатов будет тренироваться на сборах с екатеринбургской командой.
Фото: РПЛ