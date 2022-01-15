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Медведев: могу дать 99%, что Азмун останется в "Зените" зимой

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев высказался об информации, согласно которой форвард петербургской команды Сердар Азмун может перейти в "Ювентус".
Фото: РИА Новости
Медведев сообщил, что "Ювентус" не обращался в "Зенит" по вопросу потенциального трансфера игрока. По его словам, Азмун, скорее всего, не покинет петербургский клуб нынешней зимой.

"Обращался ли "Ювентус" в это зимнее трансферное окно в "Зенит" по поводу перехода Азмуна? Нет. Сколько процентов могу дать, что Азмун останется в "Зените" зимой? 99%", - заявил Медведев.

Напомним, ранее итальянские СМИ сообщили, что "Ювентус" заинтересован в услугах Азмуна. Отмечалось, что туринцы могут оформить трансфер иранского нападающего зимой.

Контракт Азмуна с "Зенитом" рассчитан до конца текущего сезона. В нынешнем розыгрыше РПЛ 27-летний футболист принял участие в 15 матчах, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

Источник: РБ Спорт


Теги: Азмун Медведев Зенит
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