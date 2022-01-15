Медведев сообщил, что "Ювентус" не обращался в "Зенит" по вопросу потенциального трансфера игрока. По его словам, Азмун, скорее всего, не покинет петербургский клуб нынешней зимой.
"Обращался ли "Ювентус" в это зимнее трансферное окно в "Зенит" по поводу перехода Азмуна? Нет. Сколько процентов могу дать, что Азмун останется в "Зените" зимой? 99%", - заявил Медведев.
Напомним, ранее итальянские СМИ сообщили, что "Ювентус" заинтересован в услугах Азмуна. Отмечалось, что туринцы могут оформить трансфер иранского нападающего зимой.
Контракт Азмуна с "Зенитом" рассчитан до конца текущего сезона. В нынешнем розыгрыше РПЛ 27-летний футболист принял участие в 15 матчах, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.
Источник: РБ Спорт
Медведев: могу дать 99%, что Азмун останется в "Зените" зимой
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев высказался об информации, согласно которой форвард петербургской команды Сердар Азмун может перейти в "Ювентус".
Фото: РИА Новости