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Источник: "Спартак" пока не планирует отпускать Понсе в другой клуб

Нападающий Эсекьель Понсе остается в "Спартаке" на данный момент.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, "красно-белые" пока не планируют расставаться с аргентинским форвардом.

Ранее в СМИ была информация, что Понсе может покинуть московский клуб из-за перебора легионеров в составе. Сейчас у "красно-белых" 9 иностранцев, хотя в заявке клуба Российской Премьер-лиги может быть только 8 легионеров.

Форвард Эсекьель Понсе перешел в "Спартак" летом 2019 года из "Ромы". В текущем сезоне 24-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах, на его счету 4 забитых мяча и 1 голевая передача. Контракт аргентинца с "красно-белыми" рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: "СЭ"

Источник: "Спартак" готов расстаться с Понсе из-за перебора легионеров в составе


Теги: Спартак Понсе
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