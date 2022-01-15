По информации источника, "красно-белые" пока не планируют расставаться с аргентинским форвардом.
Ранее в СМИ была информация, что Понсе может покинуть московский клуб из-за перебора легионеров в составе. Сейчас у "красно-белых" 9 иностранцев, хотя в заявке клуба Российской Премьер-лиги может быть только 8 легионеров.
Форвард Эсекьель Понсе перешел в "Спартак" летом 2019 года из "Ромы". В текущем сезоне 24-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах, на его счету 4 забитых мяча и 1 голевая передача. Контракт аргентинца с "красно-белыми" рассчитан до 30 июня 2024 года.
Источник: "СЭ"
Источник: "Спартак" готов расстаться с Понсе из-за перебора легионеров в составе
Источник: "Спартак" пока не планирует отпускать Понсе в другой клуб
Нападающий Эсекьель Понсе остается в "Спартаке" на данный момент.
Фото: ФК "Спартак"