— Посмотрим на сборах, после сборов сделаем выводы, — цитирует Цорна "Матч ТВ".
32-летний Рыбус выступает за московскую команду с лета 2017 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, отдав две голевые передачи. Контракт польского футболиста истекает в конце сезона, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рыбуса в 1,8 миллиона евро.
С 16 января "Локомотив" будет тренироваться в испанской Марбелье.
Цорн — о контракте Рыбуса: после сборов сделаем выводы
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн рассказал, когда решится судьба защитника команды Мацея Рыбуса.
Фото: ФК "Локомотив"