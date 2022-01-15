— Тяжелый момент попадание на лавку? Да. Непростой. Наверно, в моральном плане. Тут свою роль сыграл тот факт, что рокировка произошла после победного матча с ЦСКА. Если бы то же самое произошло, например, после поражения или потери очков, наверное, я бы воспринял всё это несколько иначе, — цитирует Кержакова "Матч ТВ"
34-летний Кержаков в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах во всех турнирах, пропустив в них 15 голов и четырежды сыграв "на ноль". Летом 2021 года "Зенит" приобрёл Станислава Крицюка, поэтому Кержаков стал запасным игроком петербуржской команды. После травмы Крицюка, Кержаков на постоянной основе вернулся в стартовый состав "Зенита".
Контракт Кержакова истекает в конце нынешнего сезона.
"Если бы это произошло, например, после поражения, воспринял бы иначе". М. Кержаков — о выводе из состава "Зенита"
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков рассказал о своём выводе из стартового состава петербуржской команды.
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